Індія призупинила експорт CoviShield – вакцини, другу партію якої чекає Україна
Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India). Рішення пояснили нестачею препарату на внутрішньому ринку.
Джерело:The Guardian
Згідно з даними Міністерства закордонних справ Індії, з четверга, 25 березня, поставки вакцини від COVID-19 за кордон призупинені, оскільки країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію з вакцинації населення.
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Вакцинація в Індії
Уряд Індії дозволив з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років. Влада замовила у Serum Institute of India близько 141 мільйон доз.
Ніякого експорту, нічого доти, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії,
– пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в індійському уряді.
Індійський виробник вже затримав постачання препарату AstraZeneca в Бразилію, Велику Британію, Марокко і Саудівську Аравію.
До слова, українське МОЗ сьогодні отримало повідомлення від Serum Institute of India про рішення, відтермінувати наступне постачання через інформаційну кампанію, яку "розгорнули проти індійської вакцини" в Україні.
Згідно з даними Міністерства закордонних справ Індії, з четверга, 25 березня, поставки вакцини від COVID-19 за кордон призупинені, оскільки країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію з вакцинації населення.
Це єдина вакцина, яку має Україна
- Першу партію AstraZeneca Україна отримала 23 лютого – 500 тисяч доз. Цього вистачить, щоб імунізувати проти COVID-19 близько 250 тисяч людей.
- Термін придатності пів мільйона індійських вакцин проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, закінчується 23 червня 2021 року.
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