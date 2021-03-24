Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India). Рішення пояснили нестачею препарату на внутрішньому ринку.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ Індії, з четверга, 25 березня, поставки вакцини від COVID-19 за кордон призупинені, оскільки країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію з вакцинації населення.

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Вакцинація в Індії

Уряд Індії дозволив з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років. Влада замовила у Serum Institute of India близько 141 мільйон доз.

Ніякого експорту, нічого доти, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії,

– пишуть ЗМІ з посиланням на джерела в індійському уряді.

Таке рішення впливає на поставки вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX, підтримуваної Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Наразі COVAX отримав 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca від Serum Institute of India.

Індійський виробник вже затримав постачання препарату AstraZeneca в Бразилію, Велику Британію, Марокко і Саудівську Аравію.

До слова, українське МОЗ сьогодні отримало повідомлення від Serum Institute of India про рішення, відтермінувати наступне постачання через інформаційну кампанію, яку "розгорнули проти індійської вакцини" в Україні.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ Індії, з четверга, 25 березня, поставки вакцини від COVID-19 за кордон призупинені, оскільки країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності і має намір розширити кампанію з вакцинації населення.

Це єдина вакцина, яку має Україна