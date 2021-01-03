Індійський регулятор лікарських засобів рекомендує для використання вакцину проти коронавірусу, яку разом з вченими з Оксфордського університету розробила компанія AstraZeneca.

Окрім цього, в Індії схвалили ще одну вакцину проти коронавірусу місцевого виробництва під назвою COVAXIN. Але про результати клінічних випробувань відомо мало, повідомляє The New York Times.

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За словами індійського уряду, ця подія відкриває шлях до масштабної кампанії з імунізації країни.

Але остаточне рішення щодо схвалення обох препаратів повинен прийняти глава Центральної організації з контролю за стандартами ліків.

All India Drug Action Network (Всеіндійська мережа боротьби з препаратами) опублікувала заяву, у якій вимагає відкликати схвалення індійської вакцини проти коронавірусу та надати інформацію про обсяг клінічних випробувань та схеми дозування обох вакцин.

В організації заявили, що "збентежені науковою логікою, яка мотивувала провідних експертів", дозволити вакцину, яка все ще проходить клінічні випробування.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

У Центрі громадського здоров'я вважають, що Україна, скоріше за все, отримає вакцину від компанії AstraZeneca.

Це двокомпонентна вакцина під назвою AZD1222. Вона створена на основі аденовірусу шимпанзе.

Середня ефективність препарату становить 70,4%.

Під час досліджень вакцина продемонструвала ефективність у 62% для людей, які отримали 2 повні дози. Натомість учасники, які отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними – ефективність щеплення склала 90%.

14 грудня компанія AstraZeneca повідомила, що проведе клінічні дослідження разом з розробниками російської вакцини "Супутник-V". Все заради того, щоб перевірити ефективність комбінації обох препаратів.

Очільник МОЗ Максим Степанов обговорив з представниками AstraZeneca терміни та логістику постачання вакцини в Україні. Але Європейське агентство з лікарських засобів навряд чи схвалить її у січні.

Натомість використання цього препарату вже схвалили у Великій Британії.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу