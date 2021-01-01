Індія схвалила вакцину від коронавірусу AstraZeneca: деталі
В Індії Центральна організація з контролю за медикаментами використання вакцини від COVID-19 для екстреного використання. Її розробила британсько-шведська компанія AstraZeneca.
А також до розробки долучився Оксфордський університет. Про це повідомили на сайті Arab News.
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Коли Індія почне вакцинувати
Індія планує розпочати вакцинацію препаратом AstraZeneca найближчим часом. Найімовірніше це станеться вже наступної середи, 6 січня.
Яка позиція влади
Водночас представники індійської влади відмовилися коментувати цю інформацію до офіційного схвалення вакцини.
Також в Індії тривають випробування 5 інших вакцин від COVID-19. Дослідження двох з них – Covaxin від Bharat Biotech та Оксфордської вакцини Covishield, перебуває на останній третій стадії.
Крім цих вакцин, в Індії випробовують ZycovD від компанії Zydus Cadila і Biological E. Ltd спільно з американськими Dynavax Technologies Corp і медичним коледжем Бейлора. Також Dr. Reddys Laboratories проводить випробування російської вакцини "Супутник V".
Вакцина від AstraZeneca: що відомо
- Вакцину від коронавірусу AstraZeneca вже схвалили у Великій Британії та Аргентині.
- Британська фармацевтична група AstraZeneca та Оксфордський університет 23 листопада заявили, що їхня вакцина від коронавірусу показала ефективність у 62% або 90%, залежно від схеми дозування. Середня ефективність — 70%.
- Вакцина може упродовж пів року зберігатися у стандартному холодильнику без сильного охолодження. Вартість препарату AstraZeneca також має бути нижчою, ніж в інших вакцин.
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