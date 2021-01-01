В Індії Центральна організація з контролю за медикаментами використання вакцини від COVID-19 для екстреного використання. Її розробила британсько-шведська компанія AstraZeneca.

А також до розробки долучився Оксфордський університет. Про це повідомили на сайті Arab News.

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Коли Індія почне вакцинувати

Індія планує розпочати вакцинацію препаратом AstraZeneca найближчим часом. Найімовірніше це станеться вже наступної середи, 6 січня.

Яка позиція влади

Водночас представники індійської влади відмовилися коментувати цю інформацію до офіційного схвалення вакцини.

Зверніть увагу! Індія посідає друге після США місце за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 1 січня, там виявили понад 10,3 мільйона заражених коронавірусом, понад 9,9 мільйонів людей одужали, 149 205 — померли.

Також в Індії тривають випробування 5 інших вакцин від COVID-19. Дослідження двох з них – Covaxin від Bharat Biotech та Оксфордської вакцини Covishield, перебуває на останній третій стадії.

Крім цих вакцин, в Індії випробовують ZycovD від компанії Zydus Cadila і Biological E. Ltd спільно з американськими Dynavax Technologies Corp і медичним коледжем Бейлора. Також Dr. Reddys Laboratories проводить випробування російської вакцини "Супутник V".

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