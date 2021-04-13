Індія зареєструвала російську COVID-вакцину "Супутник-V"
Російський фонд прямих інвестицій заявив, що Індія схвалила до використання російську вакцину "Супутник-V". Але в Індії поки що не зробили жодних заяв.
Джерело:твітер Sputnik V
Якщо в Індії й справді зареєстрували "Супутник-V", то вона стала 60 країною, яка схвалила російську вакцину. Застосування препарату схвалено також в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Угорщині, Словаччині та інших країнах з загальним населенням понад 3 мільярди людей.
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До слова, раніше Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) звинуватив Словаччину в порушенні контракту та попросив повернути партію вакцини "Супутник-V".
Річ у тім, що вчені Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами провели дослідження і заявили, що вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу не ідентична тій, яку схвалив авторитетний журнал The Lancet.
Натомість у РФПІ вважають, що випробування вакцини "Супутник-V" проводилися в неакредитованих в Євросоюзі лабораторії.
Ставлення ЄС до російської вакцини
- Німеччина просить ЄС все-таки зареєструвати російську вакцину від COVІD-19, яка не пройшла необхідних клінічних випробувань.
- У Франції "Супутник V" назвали інструментом пропаганди та "агресивною дипломатією".
- Західні ЗМІ повідомили про 4 смерті після вакцинації російським "Супутником-V". Згідно з документами, 3 з 4 померлих – жінки у віці 51, 69 і 74 років. У документах наголошується, що смерті були викликані проблемами з серцем, легенями й рівнем цукру в крові. Принаймні в одному випадку, як висновок смерті вказано поствакцинальне ускладнення.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почне розслідування того, суперечать клінічні випробування російської вакцини "Супутник-V" етичним і науковим стандартам.
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