Індія зареєструвала російську COVID-вакцину "Супутник-V"

Російський фонд прямих інвестицій заявив, що Індія схвалила до використання російську вакцину "Супутник-V". Але в Індії поки що не зробили жодних заяв.

Якщо в Індії й справді зареєстрували "Супутник-V", то вона стала 60 країною, яка схвалила російську вакцину. Застосування препарату схвалено також в Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Угорщині, Словаччині та інших країнах з загальним населенням понад 3 мільярди людей.

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До слова, раніше Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) звинуватив Словаччину в порушенні контракту та попросив повернути партію вакцини "Супутник-V".

Річ у тім, що вчені Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами провели дослідження і заявили, що вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу не ідентична тій, яку схвалив авторитетний журнал The Lancet.

Натомість у РФПІ вважають, що випробування вакцини "Супутник-V" проводилися в неакредитованих в Євросоюзі лабораторії.

Ставлення ЄС до російської вакцини