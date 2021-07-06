Організатори афери таким чином змогли заробити до 28 тисяч доларів. Про це розповів представник поліції у Мумбаї Вішал Тхакур.

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Він повідомив, що лише у Мумбаї провели щонайменше 12 таких "щеплень". Загалом в країні аферисти встигли провести близько 2,5 тисяч ін'єкцій з солоною водою. Зловмисники брали гроші за кожне щеплення. До афери були залучені медичні працівники.

Ми заарештували лікарів... Вони використовували для цього лікарню, яка виготовляла підроблені сертифікати, флакони та шприци,

– розповів Тхакур.

В рамках розслідування афери поліцейські заарештували 14 людей. Їх підозрюють у шахрайстві, замаху на вбивство та злочинній змові.

Поліція продовжує розслідування. Правоохоронці вважають, що причетних до шахрайства може бути більше.

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Джерело: РНБО України