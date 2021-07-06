В Індії близько 2,5 тисячі людей "вакцинували" солоною водою
Джерело:CNN
В Індії близько 2,5 тисячі людей придбали в аферистів підроблені вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Замість справжніх препаратів людям вводили солону воду.
Організатори афери таким чином змогли заробити до 28 тисяч доларів. Про це розповів представник поліції у Мумбаї Вішал Тхакур.
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Він повідомив, що лише у Мумбаї провели щонайменше 12 таких "щеплень". Загалом в країні аферисти встигли провести близько 2,5 тисяч ін'єкцій з солоною водою. Зловмисники брали гроші за кожне щеплення. До афери були залучені медичні працівники.
Ми заарештували лікарів... Вони використовували для цього лікарню, яка виготовляла підроблені сертифікати, флакони та шприци,
– розповів Тхакур.
В рамках розслідування афери поліцейські заарештували 14 людей. Їх підозрюють у шахрайстві, замаху на вбивство та злочинній змові.
Поліція продовжує розслідування. Правоохоронці вважають, що причетних до шахрайства може бути більше.
Коронавірус в Індії станом на 6 липня
Джерело: РНБО України
- Від початку пандемії в Індії зареєстрували 30 619 932 випадки зараження коронавірусом, 34 703 з яких за минулу добу.
- Загалом в країні зафіксували 403 281 померлого внаслідок COVID-19. Ще 29 752 294 людини одужали.
- Станом на 6 липня в країні зареєстровано 464 357 активних хворих на коронавірус, як продовжують своє лікування.