Міністр хімічної промисловості країни Садананда Говда повідомив, що загальне число пацієнтів з мукормікозом в країні – 8 848. Недуга розвивається у людей, які інфікувались коронавірусом SARS-CoV-2.
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Садананда Говда розповів, що внаслідок поширення недуги серед пацієнтів усім штатам Індії виділили спеціальний протигрибковий засіб.
Після детального аналізу зростального числа випадків мукормікозу в різних штатах, кожному з них сьогодні було виділено 23 680 флаконів "Амфотерицин-В". Розподіл організували на основі загального числа пацієнтів, що становить 8 848 по всій країні,
– повідомив Гоуда.
Він зауважив, що найбільше від цієї недуги постраждав штат Гуджарат. Там мукормікоз діагностували аж у 2 281 людини.
Також багато пацієнтів з цим грибковим захворюванням виявили у штатах Махараштра, Андхра-Прадеш і Телангана.
Загалом хвороба, яка була раніше досить рідкісною, вже забрала в Індії 212 життів.
Що таке "Мукормікоз"
- Мукормікоз – це ускладнення, викликане грибковою інфекцією.
- Хвороба розвивається у тих людей, які контактують з грибковими спорами в навколишньому середовищі. Або ж після того, як грибок проникає в шкіру через поріз, подряпину або опік.
- Найнебезпечнішим ця хвороба є для діабетиків та для людей з заниженим імунітетом.
- Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини.