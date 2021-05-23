В Індії на фоні COVID-19 поширюється чорний грибок: виявили майже 9 тисяч інфікованих

Влада Індії повідомила, що в країні зафіксовано вже 8,8 тисяч випадків мукормікозу. Це грибкове захворювання, відоме як "чорний грибок".

Міністр хімічної промисловості країни Садананда Говда повідомив, що загальне число пацієнтів з мукормікозом в країні – 8 848. Недуга розвивається у людей, які інфікувались коронавірусом SARS-CoV-2.

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Садананда Говда розповів, що внаслідок поширення недуги серед пацієнтів усім штатам Індії виділили спеціальний протигрибковий засіб.

Після детального аналізу зростального числа випадків мукормікозу в різних штатах, кожному з них сьогодні було виділено 23 680 флаконів "Амфотерицин-В". Розподіл організували на основі загального числа пацієнтів, що становить 8 848 по всій країні,

– повідомив Гоуда.

Він зауважив, що найбільше від цієї недуги постраждав штат Гуджарат. Там мукормікоз діагностували аж у 2 281 людини.

Також багато пацієнтів з цим грибковим захворюванням виявили у штатах Махараштра, Андхра-Прадеш і Телангана.

Загалом хвороба, яка була раніше досить рідкісною, вже забрала в Індії 212 життів.

Що таке "Мукормікоз"