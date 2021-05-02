Щодоби в країні діагностують COVID-19 у майже 400 тисяч осіб. Жертвами хвороби зі старту пандемії стали більше ніж 215 тисяч осіб.

До теми Люди лежать на вулиці, а крапельниці вішають на дерева, – жителі Індії про жахіття епідемії

Все більше штатів оголошують про локдаун

Критична ситуація в лікарнях: найбільше там бракує кисню. Близько 10 індійських штатів оголосили про жорсткі обмеження. Мовиться про карантин вихідного дня та комендантську годину.

Це важливо! При негативній динаміці захворювання індійська влада не поспішає закривати країну на локдаун. Ба більше, цього тижня міністр охорони здоров'я Харш Вардхан наполягав, що рівень смертності в Індії – один із найнижчих у світі.

Кількість смертей – набагато вища, – експерти

Експерти кажуть, що навіть високий рівень летальності, який зараз спостерігають в Індії, не відображає реальну картину. Адже багато людей просто не мають доступу до ПЛР-тестування, отже помирають від коронавірусу вдома.

Читайте також Падіння в пекло: як пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю в Індії

Так у місті Бангалор, крематорії повідомили про дані загиблих від коронавірусу – їх було удвічі більше, ніж стверджують офіційно. Так ситуація і в інших містах.

У звичайні часи ми кремували три тіла на день, але за останні 10 днів ситуація змінилась. Одного дня було 18, іншого – 20, потім – 22 і далі – 25. За останні 10 днів у нас не було менше ніж 12 тіл на день – 90% з них загинули від коронавірусу,

– розповів директор крематорію міста Муззафарнагар Аджал Кумар Арагвал.

Лікар з Індійської медичної асоціації в штаті Уттар-Прадеш на умовах анонімності повідомив, багато людей помирають від пневмоній та фіброзу легень, проте їх до офіційної статистики коронавірусу не заносять.