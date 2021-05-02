В Індії – катастрофічна ситуація з COVID-19: морги та крематорії переповнені

В Індії 2 травня від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 3689. Система охорони здоров'я – на межі колапсу, з кількістю жертв недуги не справляються морги та крематорії.

Щодоби в країні діагностують COVID-19 у майже 400 тисяч осіб. Жертвами хвороби зі старту пандемії стали більше ніж 215 тисяч осіб.

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Все більше штатів оголошують про локдаун

Критична ситуація в лікарнях: найбільше там бракує кисню. Близько 10 індійських штатів оголосили про жорсткі обмеження. Мовиться про карантин вихідного дня та комендантську годину.

Кількість смертей – набагато вища, – експерти

При негативній динаміці захворювання індійська влада не поспішає закривати країну на локдаун. Ба більше, цього тижня міністр охорони здоров'я Харш Вардхан наполягав, що рівень смертності в Індії – один із найнижчих у світі.

Експерти кажуть, що навіть високий рівень летальності, який зараз спостерігають в Індії, не відображає реальну картину. Адже багато людей просто не мають доступу до ПЛР-тестування, отже помирають від коронавірусу вдома.

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Так у місті Бангалор, крематорії повідомили про дані загиблих від коронавірусу – їх було удвічі більше, ніж стверджують офіційно. Так ситуація і в інших містах.

У звичайні часи ми кремували три тіла на день, але за останні 10 днів ситуація змінилась. Одного дня було 18, іншого – 20, потім – 22 і далі – 25. За останні 10 днів у нас не було менше ніж 12 тіл на день – 90% з них загинули від коронавірусу,

– розповів директор крематорію міста Муззафарнагар Аджал Кумар Арагвал.

Лікар з Індійської медичної асоціації в штаті Уттар-Прадеш на умовах анонімності повідомив, багато людей помирають від пневмоній та фіброзу легень, проте їх до офіційної статистики коронавірусу не заносять.