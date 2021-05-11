В Індії люди масово лікують коронавірус коров'ячими фекаліями

Індійські лікарі закликають місцеве населення не використовувати коров'ячий гній для лікування COVID-19. Однак люди в розпачі, вони не можуть потрапити до лікарні чи отримати кисень.

Ситуація в Індії

Пандемія завдала руйнівних збитків Індії: зараз в країні зареєстровано 22,66 мільйона випадків захворювання і 246 116 смертей. Експерти кажуть, що фактичні цифри можуть бути в 5 – 10 разів вищими.

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Криза в місцевій системі охорони здоров'я призвела до гострої нестачі лікарняних ліжок, апаратів штучної вентиляції легень і медпрепаратів, багато хто вмирає через відсутність лікування.

Лікування послідом корів

У штаті Гуджарат на заході Індії деякі послідовники індуїзму раз в тиждень ходять в притулки для бездомних корів, щоб покрити свої тіла гноєм і сечею парнокопитних в надії, що це підвищить їхній імунітет проти коронавірусної інфекції або допоможе одужати.



Лікування послідом корів в Індії / Фото: Daily Mail

В індуїзмі корова є священним символом життя і землі, і упродовж століть індуїсти використовували коров'ячий гній для освяти своїх будинків і молитовних ритуалів, вважаючи, що він має лікувальні та антисептичні властивості.

Поки суміш гною і сечі на їхніх тілах висохне, прихильники цього виду "терапії" обіймають корів і віддають їм інші знаки поваги в спеціальних притулках, займаються йогою для підвищення рівня внутрішньої енергії. Потім шар гною змивається молоком або пахтою.

Вчені в Індії та у всьому світі неодноразово застерігали від використання альтернативних методів лікування коронавірусу, попереджаючи, що вони можуть призвести до помилкового почуття безпеки та ускладнити проблеми зі здоров'ям.

Втім, окремі посадові особи в Індії радять дотримуватися деяких правил "профілактики". Так, міністерка культури штату Мадхья-Прадеш Уша Тхакур минулої неділі заявила про необхідність дотримання ведичного способу життя для захисту від коронавірусу. За її словами, "Хава" (ритуальне спалювання коров'ячого гною) може "забезпечити дезінфекцію житла протягом 12 годин".