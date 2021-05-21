Інша назва ускладнення мукормікоз. Хвороба агресивна, хірургам іноді доводиться видаляти очі, ніс і щелепу пацієнтам, щоб запобігти потраплянню грибка в мозок. Смертність перевищує 50 відсотків.
До теми Жертви COVID-19: в індійській річці Ганг знайшли сотні трупів, – ЗМІ
Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини.
Інфекція поширюється дуже швидко
Пацієнт з коронавірусом Парвеш Дубей помер всього через тиждень після зараження чорним грибком. 33-річний чоловік лікувався від коронавірусу в центральному штаті Мадхья-Прадеш, перш ніж лікарі перевели його в іншу лікарню після того, як грибок був виявлений і його стан погіршився.
Лікарі прооперували його ніс і щелепу. Одне з його очей уже було пошкоджене, і лікар сказав, що вони працюють над порятунком іншого,
— сказав його родич на умовах анонімності.
Члени сім'ї Дубея в різних штатах Індії намагалися дістати ліки і доставити їх йому, просячи пасажирів автобуса відвезти їх в Мадхья-Прадеш, але було вже надто пізно.
Ми втратили його за тиждень. Ми зробили все, що було можливо,
— сказав родич.
Новий штам коронавірусу з Індії: що відомо
Джерело: CNBC
- В Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією – В.1.61).
- Днями Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію "потрійного мутанта" з Індії на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу.