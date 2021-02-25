Індійські медики відмовляються вакцинуватися від коронавірусної інфекції препаратом місцевого виробництва Covaxin.

В Індії вже понад 10,5 мільйона медиків отримали щеплення проти коронавірусу. Лише 1,2 мільйона з них, або близько 11%, обрали місцеву вакцину Covaxin.

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Решта забажала отримати щеплення препаратом Covishield, який виробляється за ліцензією британо-шведської компанії AstraZeneca і вже використовується в Україні.

Це все через початкову дискусію про те, що Covaxin був тільки експериментальною вакциною і не пройшов до кінця третю стадію випробувань,

– заявив радник уряду штату Махараштра зі стратегії вакцинації Субхаш Салунхе.

Додамо, що раніше один зі штатів Чхаттісгарх заявив, що не використовуватиме Covaxin, допоки його ефективність не буде підтверджена. Епідеміологи й експерти також критикували поспішне схвалення цього препарату.

Що відомо про вакцину CoviShield

CoviShield або Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India). Розробили препарат британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

До слова, 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.

Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу