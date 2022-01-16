Це відбулося менш ніж за рік – у період з 13 лютого 2021 року по 4 січня 2022 року. Пенсіонер запевнив, що це допомогло йому позбутися болю.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Яка була мотивація у чоловіка

Так чоловік був переконаний, що позбудеться болю у суглобах та спині, на які він страждав протягом 8 років. Брахамдєв також сказав, що після того, як він почав робити щеплення, він навіть жодного разу не застудився.

Чоловіком зацікавилась поліція

Однак оскільки він отримував дози вакцини незаконно та під різними документами, ним зацікавилася поліція. Пенсіонеру вже висунули низку звинувачень, але через вік суд може проявити до нього поблажливість.

До теми Українець заявив, що нібито 18 разів вакцинувався проти COVID-19: чи можливо це

Наскільки це небезпечно

Лікарі вважають, що здоров'ю чоловіка після 12 щеплень нічого не загрожує. Якось він отримав дві вакцини з різницею у пів години, але, як він стверджує, жодних побічних ефектів він у себе не спостерігав.

Увага! Стільки доз не рекомендують органи охорони здоров'я. Вакцинуватися більше разів, ніж дозволено у країні (мовиться про бустерні чи додаткові дози) – може бути незаконно. Наприклад, у Туреччині схвалили п'яту додаткову дозу вакцини, тоді як в Україні почали робити треті.

Поширені побічні ефекти від вакцини:

лихоманка;

головний біль;

втома;

болі у місці уколу, які зазвичай зникають протягом кількох днів.

Важкі алергічні реакції зустрічаються набагато рідше.