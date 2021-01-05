Близько 1 700 птахів, в основному гірських гусей, виявлені мертвими біля озера Понг-Дам в окрузі Кангра північного індійського штату Хімачал-Прадеш.

Регіональна влада закрила доступ до озера і зупинила туризм в цьому районі задля запобіжного заходу проти можливого спалаху пташиного грипу. Про це повідомляє видання NDTV.

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У район озера направлена ​​спеціальна група для з'ясування обставин загибелі птахів. Навколо водойми створена зона спостереження радіусом дев'ять кілометрів, щоб стежити за розвитком інциденту.

Також введена тимчасова заборона на продаж птиці і виловленої в озері риби.



В Індії перевіряють дані щодо ймовірного спалаху пташиного грипу / Фото: Getty Images

До слова, випадки пташиного грипу H5N1 у людей періодично трапляються, однак передати інфекцію від людини до людини достатньо складно.

На жаль, при зараженні людей рівень смертності становить близько 60%.

Пташиний грип – що це?

Інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 , який буває в основному у птахів, дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів.