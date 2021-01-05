В Індії перевіряють дані щодо ймовірного спалаху пташиного грипу
Близько 1 700 птахів, в основному гірських гусей, виявлені мертвими біля озера Понг-Дам в окрузі Кангра північного індійського штату Хімачал-Прадеш.
Регіональна влада закрила доступ до озера і зупинила туризм в цьому районі задля запобіжного заходу проти можливого спалаху пташиного грипу. Про це повідомляє видання NDTV.
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У район озера направлена спеціальна група для з'ясування обставин загибелі птахів. Навколо водойми створена зона спостереження радіусом дев'ять кілометрів, щоб стежити за розвитком інциденту.
Також введена тимчасова заборона на продаж птиці і виловленої в озері риби.
В Індії перевіряють дані щодо ймовірного спалаху пташиного грипу / Фото: Getty Images
До слова, випадки пташиного грипу H5N1 у людей періодично трапляються, однак передати інфекцію від людини до людини достатньо складно.
На жаль, при зараженні людей рівень смертності становить близько 60%.
Пташиний грип – що це?
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