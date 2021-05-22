Ще 11 травня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що варіант коронавірусу B.1.617, вперше виявлений в Індії минулого року, викликає занепокоєння у всьому світі.

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Через день уряд Індії опублікував заяву, в якій йдеться, що засоби масової інформації, які використовують термін "індійський варіант", не мають жодних підстав на це. В Індії наголосили, що ВООЗ класифікує цей варіант як просто B.1.617.

Це абсолютна брехня. Немає такого варіанту коронавірусу, науково цитованого так Всесвітньою організацією охорони здоров'я. ВООЗ не пов'язала термін "індійський варіант" з мутацією коронавірусу B.1.617 в жодному своєму повідомленні,

– заявили представники міністерства.

У листі до соціальних медіакомпаній міністерство ІТ просило компанії "видалити весь вміст", який має згадки "індійського варіанту" коронавірусу.

У міністерстві зазначили, що такі згадки поширюють нерозуміння та шкодять іміджу країни. Наразі ЗМІ не змогли отримати коментар міністерства ІТ.



В Індії попросили видалити згадки про індійський штам COVID-19 з соцмереж / Фото: Getty Images

Досить часто у всьому світі лікарі та медичні експерти називають варіанти коронавірусу на основі того, де їх ідентифікують. До прикладу, штами, які зафіксували у Південній Африці та Бразилії.

Експерти заявили, що важко буде видалити весь вміст за допомогою, оскільки таких постів буде сотні тисяч. Кажуть, що "такий крок призведе до подальшої цензури на основі ключових слів".