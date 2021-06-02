В уряді зазначили, що поки новий штам коронавірусу ще не набув серйозної форми серед дітей.

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Наразі у країні триває підготовка йде до вирішення з будь-якою такою ситуацією.

Член NITI Aayog, педіатр і вчений-терапевт Вінод Кумар Пол заявив, що у дітей вже зараз з'явився тривожний симптом – "мультисистемний запальний синдром". Через це в Індії була сформована національна група для вивчення педіатричних ускладнень, пов'язаних з інфекцією.

Ситуація в педіатричній популяції може змінитися, якщо вірус змінить свою поведінку або якщо відбудуться зміни в динаміці епідеміології, тому може статися так, що вплив COVID на дітей може посилитися,

– повідомив лікар.

Вінод Кумар Пол повідомив, що наразі у дітей спостерігаються дві форми COVID-19.

У першому випадку у дитини підвищується температура, потім він кашляє і застуджується. Ці симптоми можуть призвести до пневмонії, яка посилюється і погіршується і дитину госпіталізують.

"Також було помічено, що після лікування COVID через 2-6 тижнів у деяких дітей знову з'являється лихоманка і висип, запалюються очі і спостерігається тенденція до діареї, блювоти й кровотечі... цей синдром називається мультисистемним запальним синдромом", – додав медик.

Також він зазначив, що мультисистемний запальний синдром не вимагає складного лікування, але воно має бути своєчасним.