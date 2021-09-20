Дівчинку вважають божеством

Спершу зовнішність дівчинки злякала людей, проте пізніше вони визнали її втіленням на землі Бога добробуту і мудрості Ґанеші, який має обличчя слона.

Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Хірургічне втручання минуло успішно

Після хірургічного втручання у дівчинки два носи, наразі лікарі рекомендували батькам зачекати з наступними маніпуляціями, а у міру дорослішання планують провести низку пластичних операцій.

Зараз батьки дівчинки збирають гроші, аби в майбутньому дівчинка мала звичайну зовнішність. Дитину назвали Лакшмі, як, згідно з міфами, звали дружину Ґанеші.

На свята люди приходять до нас з усієї округи, несуть частування та подарунки для Лакшмі, просять її благословити їх. Вони вірять, що в ній втілився сам бог Ґанеші,

– розповіли батьки дівчинки.



Дівчинку в майбутньому чекає низка пластичних операцій / Фото Jam Press