В Індії прооперували дівчинку, яка народилася з хоботом: її вважають божеством

В Індійській провінції Уттар-Прадеш прооперували 6-річну дівчинку, яка народилася з хоботом замість носа. Генетична мутація зробила дівчинку справжньою знаменитістю – її вважають індуїстським божеством Ґанеша.

Дівчинку вважають божеством

Спершу зовнішність дівчинки злякала людей, проте пізніше вони визнали її втіленням на землі Бога добробуту і мудрості Ґанеші, який має обличчя слона.

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Хірургічне втручання минуло успішно

Після хірургічного втручання у дівчинки два носи, наразі лікарі рекомендували батькам зачекати з наступними маніпуляціями, а у міру дорослішання планують провести низку пластичних операцій.

Зараз батьки дівчинки збирають гроші, аби в майбутньому дівчинка мала звичайну зовнішність. Дитину назвали Лакшмі, як, згідно з міфами, звали дружину Ґанеші.

На свята люди приходять до нас з усієї округи, несуть частування та подарунки для Лакшмі, просять її благословити їх. Вони вірять, що в ній втілився сам бог Ґанеші,

– розповіли батьки дівчинки.



Дівчинку в майбутньому чекає низка пластичних операцій / Фото Jam Press

Довідка! Згідно з віруваннями, Ґанеша — слоноголовий бог удачі і мудрості в індуїзмі, покровитель астрології, заступник торгівлі, син Шиви і Парваті, брат Сканди. Ґанеша – один з найбільш шанованих святих в Індії, до нього звертаються майже з усіма проблемами та сумнівами.

Послідовники вірять, що молитви до Ґанеши дарують успіх, багатство, процвітання і захист від неприємностей.