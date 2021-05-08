Це найвищі показники смертності в країні від початку спалаху хвороби. Окрім цього, від учора в Індії зареєстрували 401 078 нових випадків інфікування.
До теми COVID-19 в Індії: на Гоа кожен другий тест виявляється позитивним
Загальна кількість виявлених хворих в країні становить 21 892 676. Одужали 17 930 960 пацієнтів. Натомість ще 3 723 446 людей нині лікуються від хвороби.
За поширеністю захворювання Індія нині перебуває на першому місці у світі. На другому місці – Бразилія, де за минулу добу виявили 78 886 нових випадків інфікування.
За загальною кількістю зареєстрованих хворих Індія перебуває на другому місці після США.
Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо
- У лікарнях бракує місць, хворим не вистачає кисневих балонів. Останніми тижнями крематорії та традиційні для Індії місця самостійної кремації померлих перевантажені. Тепер спалювати померлих доводиться просто на площах, паркінгах чи в міських парках. На мусульманському кладовищі міста теж уже майже не залишилося місця для нових могил.
- Раніше в країні зафіксували циркуляцію нового штаму коронавірусу B1617, який має 2 мутації. Лікарі та науковці вважають, що він є більш заразним, аніж усі інші.
- На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.
- Виявилось, що небаченого тиску від людей зазнала й система охорони здоров'я країни. Пацієнти з легкими симптомами хвороби в паніці відвідували лікарні, хоч могли залитися вдома та пролікуватися там же.
- На Гоа у кожного другого протестованого на COVID-19 результат виявляється позитивним.