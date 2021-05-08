В Індії рекордна смертність від COVID-19: лише за добу померло понад 4 тисячі хворих

Від початку пандемії в Індії від коронавірусу померло 238 270 людей. За минулу добу, 7 травня, внаслідок хвороби померло ще 4 187 хворих.

Це найвищі показники смертності в країні від початку спалаху хвороби. Окрім цього, від учора в Індії зареєстрували 401 078 нових випадків інфікування.

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Загальна кількість виявлених хворих в країні становить 21 892 676. Одужали 17 930 960 пацієнтів. Натомість ще 3 723 446 людей нині лікуються від хвороби.

За поширеністю захворювання Індія нині перебуває на першому місці у світі. На другому місці – Бразилія, де за минулу добу виявили 78 886 нових випадків інфікування.

За загальною кількістю зареєстрованих хворих Індія перебуває на другому місці після США.

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