Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив, що ВООЗ надіслала до країни понад 2 тисячі співробітників для допомоги з епідемією коронавірусу.

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Зазначимо, на початку епідемії фахівці вважали Індію успішною в боротьбі з коронавірусом, однак зараз система охорони здоров’я не витримує зростання числа інфікованих. Відтак лікарні відмовляються від пацієнтів через брак ліжок та запасів кисню.

Крім того, в країні влада заявила, що жителям країни слід почати носити захисні маски навіть вдома.

Індія закликала свої збройні сили допомогти впоратися з кризою. Начальник штабу оборони генерал Біпін Рават заявив, що кисневі балони будуть доставлені в лікарні з резервів збройних сил, а медики-пенсіонери будуть допомагати в переповнених клініках.

Статистика поширення коронавірусу в Індії

Джерело: Апарат РНБО України

За минулу добу, 26 квітня, в Індії зафіксували 323 144 нових випадки зараження коронавірусом, 2 771 людина померла від ускладнень, 251 тисяча – одужали.

З початку пандемії в Індії: