Поліція Делі повідомила, що двоє шахраїв продавали вогнегасники як кисневі балони людям, чиї родичі заразилися коронавірусом. Внаслідок шахрайських дій помер 1 пацієнт, для якого закупили обладнання.

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Внаслідок відсутності кисню помер 32-річний чоловік. Якби він отримав справжній кисневий балон, це могло б врятувати йому життя.

Якби нас не обдурили, мій шурин міг би вижити,

– розповів один з родичів померлого.

Правоохоронці розповіли, що підозрювані Ашутош Чаухан і Аюш – безробітні, які вигадали, як швидко заробити під час пандемії. За шалені гроші вони продавали циліндри від вогнегасників під виглядом кисневих балонів.

Вони продали один такий порожній циліндр за 10 000 фунтів стерлінгів,

– повідомив заступник комісара поліції Сантош Міна.

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