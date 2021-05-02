В Індії шахраї продавали COVID-хворим вогнегасники замість кисневих балонів

У Делі двох чоловіків заарештували за шахрайство. Вони продавали вогнегасники під виглядом кисневих балонів, які необхідні пацієнтам з середнім та важким перебігом коронавірусу.
Поліція Делі повідомила, що двоє шахраїв продавали вогнегасники як кисневі балони людям, чиї родичі заразилися коронавірусом. Внаслідок шахрайських дій помер 1 пацієнт, для якого закупили обладнання.
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Внаслідок відсутності кисню помер 32-річний чоловік. Якби він отримав справжній кисневий балон, це могло б врятувати йому життя.
Якби нас не обдурили, мій шурин міг би вижити,
– розповів один з родичів померлого.
Правоохоронці розповіли, що підозрювані Ашутош Чаухан і Аюш – безробітні, які вигадали, як швидко заробити під час пандемії. За шалені гроші вони продавали циліндри від вогнегасників під виглядом кисневих балонів.
Вони продали один такий порожній циліндр за 10 000 фунтів стерлінгів,
– повідомив заступник комісара поліції Сантош Міна.
Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо
- Одразу після США Індія посідає друге місце у світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. За минулу добу в країні виявили 392 488 нових інфікованих. За цей самий період від ускладнень хвороби померли 3 689 пацієнтів.
- У лікарнях бракує місць, хворим не вистачає кисневих балонів. Останніми тижнями крематорії та традиційні для Індії місця самостійної кремації померлих перевантажені. Тепер спалювати померлих доводиться просто на площах, паркінгах чи в міських парках. На мусульманському кладовищі міста теж уже майже не залишилося місця для нових могил.
- Раніше в країні зафіксували циркуляцію нового штаму коронавірусу B1617, який має 2 мутації. Лікарі та науковці вважають, що він є більш заразним, аніж усі інші.
- На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.
- Виявилось, що небаченого тиску від людей зазнала й система охорони здоров'я країни. Пацієнти з легкими симптомами хвороби в паніці відвідували лікарні, хоч могли залитися вдома та пролікуватися там же.