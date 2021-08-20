Препарат називається ZyCoV-D. Це тривалентна вакцина, тобто для повного курсу імунізації потрібно вводити 3 дози.

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ZyCoV-D – особливості вакцини Препарат розроблений на основі плазмідної ДНК, яка виробляє спайковий білок SARS-CoV-2 і викликає імунну відповідь, опосередковану клітинною і гуморальною гілками імунної системи людини.

Дослідження вакцини на дорослих та дітях

III фаза випробувань проводилась на початку 2021 року в п'яти центрах чотирьох міст Індії. У дослідженні взяли участь 28 216 добровольців.

Окрім цього, паралельно з фазою III проводилось випробування вакцини на 1 000 підлітках у віці від 12 до 18 років. Діти переносили препарат так само, як і дорослі.

Компанія Zydus Cadila подала заявку на схвалення своєї вакцини ще 1 липня.

Ефективність препарату проти симптоматичних випадків коронавірусу становить 66,6%. Жоден вакцинований не захворів на важку форму COVID-19, що свідчить про стовідсоткову ефективність ZyCoV-D проти важких випадків, госпіталізації та смерті.

Які вакцини використовують в Індії

Нині уряд Індії схвалив 5 вакцин проти COVID-19, зокрема: Covishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna та J&J.