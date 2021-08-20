В Індії схвалили першу у світі ДНК-вакцину проти коронавірусу

19:08

Комітет предметних експертів (SEC) Центральної організації по контролю за стандартами лікарських засобів (CDSO) Індії дав зелене світло для дозволу вакцини проти коронавірусу від компанії Zydus Cadila. Це означає, що невдовзі препарат схвалять для екстреного використання на території країни.