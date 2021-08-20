В Індії схвалили першу у світі ДНК-вакцину проти коронавірусу
Джерело:India Today
Комітет предметних експертів (SEC) Центральної організації по контролю за стандартами лікарських засобів (CDSO) Індії дав зелене світло для дозволу вакцини проти коронавірусу від компанії Zydus Cadila. Це означає, що невдовзі препарат схвалять для екстреного використання на території країни.
Препарат називається ZyCoV-D. Це тривалентна вакцина, тобто для повного курсу імунізації потрібно вводити 3 дози.
До теми Аспірин може бути ефективним проти агресивного раку грудей
Дослідження вакцини на дорослих та дітях
- III фаза випробувань проводилась на початку 2021 року в п'яти центрах чотирьох міст Індії. У дослідженні взяли участь 28 216 добровольців.
- Окрім цього, паралельно з фазою III проводилось випробування вакцини на 1 000 підлітках у віці від 12 до 18 років. Діти переносили препарат так само, як і дорослі.
Компанія Zydus Cadila подала заявку на схвалення своєї вакцини ще 1 липня.
Ефективність препарату проти симптоматичних випадків коронавірусу становить 66,6%. Жоден вакцинований не захворів на важку форму COVID-19, що свідчить про стовідсоткову ефективність ZyCoV-D проти важких випадків, госпіталізації та смерті.
Які вакцини використовують в Індії
Нині уряд Індії схвалив 5 вакцин проти COVID-19, зокрема: Covishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna та J&J.