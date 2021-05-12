В Індії смертність від коронавірусу сягнула максимальних показників

В Індії катастрофічна ситуація з коронавірусом. Впродовж минулої доби зареєстрували новий рекорд смертності внаслідок ускладнень коронавірусу.

В Індії максимальні показники смертності

За даними Міністерства охорони здоров'я і сімейного добробуту країни, впродовж доби померли 4205 пацієнтів з COVID-19. Попередній рекорд фіксували 8 травня, коли внаслідок ускладнень захворювання померли 4187 людей.

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Захворюваність висока

Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. Від учора зареєстрували 34 8421 випадок інфікування.

Всього з початку пандемії в країні захворіли понад 23 мільйони людей, понад 254 тисяч пацієнтів померли від наслідків захворювання.

Індія, США та Бразилія – найбільше постраждали внаслідок пандемії COVID-19.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію "потрійного мутанта" коронавірусу, який нині поширюється в Індії, на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу.