Індію накрило потужною хвилею COVID-19: ЄС та Британія вже пообіцяли допомогу

В Індії не вистачає власних ресурсів, аби справитись з потужним сплеском коронавірусу. Допомогу з киснем та ліками країні пообіцяли Євросоюз та Велика Британія.

Про наміри Брюсселя задіяти загальний механізм цивільного захисту повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Його країни євроспільноти застосовують лише в екстрених випадках.

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ЄС доправляє в Індію кисень та медикаменти

Стривожена епідеміологічною ситуацією в Індії. Ми готові допомогти,

– написала фон дер Ляєн.

ЄС уже почав доставляти на індійську територію запаси кисню та медикаментів.

Велика Британія уже надіслала Індії допомогу

Не залишається осторонь і Велика Британія. Як повідомили у МЗС Об'єднаного Королівства, в Індію уже надіслали апарати ШВЛ та кисневі концентратори.

З проханням про допомогу до британської влади звернулись самі індійці. У Лондоні наголосили, усе медобладнання дістають з медскладів, а не забирають з британських лікарень.

Яка ситуація з коронавірусом в Індії

Станом на 25 квітня в країні виявили понад 16 мільйонів 960 тисяч випадків коронавірусу, померли більше ніж 192 тисячі людей. За останню добу недугу діагностували у рекордної кількості осіб – 349 тисяч 691. Померли 2 767 людей.

У лікарнях не вистачає ліжкомісць та медобладнання.