В Індії спалах смертельного вірусу Nipah: що відомо про інфекцію
Джерело:NDTV
В Індії, штаті Керала зафіксували спалах смертельно небезпечного вірусу Nipah. Інфекцію виявили в 11 людей.
Що відомо про небезпечну інфекцію Nipah
Міністерство охорони здоров'я штату повідомило, що переносниками інфекції є фруктові кажани, а специфічного лікування хвороби – немає.
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Фруктові кажани живуть на певній географічній території. Якщо вони полетять в інші місця, природно, цей вірус може поширитися. У нас немає спеціального методу лікування цієї хвороби,
– йдеться в повідомленні.
Окрім респіраторних симптомів, симптомами також є:
- лихоманка,
- м'язові болі,
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота
Що відомо про спалахи інфекції
Останній раз в Індії фіксували спалах інфекції в Кералі і Західній Бенгалії. Тоді внаслідок інфікування померли майже 90% хворих.
Серед інфікованих був 12-річний хлопчик з міста Кожикоде штату Керала, який згодом теж помер.
В уряді відзначають, що проблема має глобальний характер і низка країн, які розташовані поблизу Індії, зокрема Бангладеш, де неодноразово відбувалися спалахи цього вірусу, ризикують фіксувати все нові й нові спалахи інфекції.
До слова, у кількох районах індійського штату Уттар-Прадеш із кінця серпня невідома хвороба забрала життя щонайменше 60 осіб, здебільшого дітей. Лікарі припустили, що це може бути лихоманка денге.
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