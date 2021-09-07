В Індії спалах смертельного вірусу Nipah: що відомо про інфекцію

В Індії, штаті Керала зафіксували спалах смертельно небезпечного вірусу Nipah. Інфекцію виявили в 11 людей.

Що відомо про небезпечну інфекцію Nipah

Міністерство охорони здоров'я штату повідомило, що переносниками інфекції є фруктові кажани, а специфічного лікування хвороби – немає.

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Фруктові кажани живуть на певній географічній території. Якщо вони полетять в інші місця, природно, цей вірус може поширитися. У нас немає спеціального методу лікування цієї хвороби,

– йдеться в повідомленні.

Nipah – симптоми Окрім респіраторних симптомів, симптомами також є: лихоманка,

м'язові болі,

головний біль,

запаморочення,

нудота

Що відомо про спалахи інфекції

Вірус Nipah може швидко передаватися від людини до людини.

Останній раз в Індії фіксували спалах інфекції в Кералі і Західній Бенгалії. Тоді внаслідок інфікування померли майже 90% хворих.

Серед інфікованих був 12-річний хлопчик з міста Кожикоде штату Керала, який згодом теж помер.

В уряді відзначають, що проблема має глобальний характер і низка країн, які розташовані поблизу Індії, зокрема Бангладеш, де неодноразово відбувалися спалахи цього вірусу, ризикують фіксувати все нові й нові спалахи інфекції.

До слова, у кількох районах індійського штату Уттар-Прадеш із кінця серпня невідома хвороба забрала життя щонайменше 60 осіб, здебільшого дітей. Лікарі припустили, що це може бути лихоманка денге.

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