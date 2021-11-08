Лише у місті Канпур станом на 8 листопада зареєстрували 89 випадків зараження. Нещодавно перший випадок зараження вірусом Зіка зафіксували й у місті Каннаудж – хворобу підтвердили у 45-річного чоловіка з села Касамау.

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Спалах інфекції розпочався з табору авіабази Канпур Чакері. Всі люди, які контактували з першим інфікованим, заразилися вірусом Зіка

Міністр охорони здоров'я Індії Джай Пратап Сінгх заявив, що влада відреагувала оперативно для зупинки поширення вірусу.

Департамент охорони здоров’я перебуває в бойовій готовності та вживаються необхідні заходи щодо обмеження вірусу в ураженому регіоні,

– заявив міністр.

Вірус Зіка – що це? Вірус, який передається укусом комара виду Aedes aegypti. У лютому 2016 року ВООЗ визнала, що вірус Зіка може чинити серйозний вплив на здоров'я населення і швидко поширюватися в міжнародних масштабах. Ознаки хвороби: легкий головний біль,

плямистий висип,

нетривалу гарячку без виразної інтоксикації,

нездужання, кон'юнктивіт,

біль у суглобах. Летальні випадки трапляються рідко, проте справжній патогенний потенціал вірусу досі не відомий.

Що відомо про стан хворих