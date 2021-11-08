В Індії спалахнув вірус Зіка: хвороба передається комарами

8 листопада 2021 , 20:57
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Джерело:

India Today

В Індійському штаті Уттар-Прадеш спалахнув вірус Зіка, який переносять комарі. Нині у постраждалих районах проводять інформаційну кампанію.

Лише у місті Канпур станом на 8 листопада зареєстрували 89 випадків зараження. Нещодавно перший випадок зараження вірусом Зіка зафіксували й у місті Каннаудж – хворобу підтвердили у 45-річного чоловіка з села Касамау. 

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Спалах інфекції розпочався з табору авіабази Канпур Чакері. Всі люди, які контактували з першим інфікованим, заразилися вірусом Зіка

Міністр охорони здоров'я Індії Джай Пратап Сінгх заявив, що влада відреагувала оперативно для зупинки поширення вірусу. 

Департамент охорони здоров’я перебуває в бойовій готовності та вживаються необхідні заходи щодо обмеження вірусу в ураженому регіоні,
– заявив міністр.

 

Вірус Зіка – що це?

Вірус, який передається укусом комара виду Aedes aegypti. У лютому 2016 року ВООЗ визнала, що вірус Зіка може чинити серйозний вплив на здоров'я населення і швидко поширюватися в міжнародних масштабах.
Ознаки хвороби:
  • легкий головний біль,
  • плямистий висип,
  • нетривалу гарячку без виразної інтоксикації,
  • нездужання, кон'юнктивіт,
  • біль у суглобах.
Летальні випадки трапляються рідко, проте справжній патогенний потенціал вірусу досі не відомий.

Що відомо про стан хворих

  • У більшості пацієнтів хвороба протікає безсимптомно, але серед інфікованих багато молодих людей. Так, Серед пацієнтів у віці від 4 до 20 років виявили вже 19 випадків зараження.
  • За даними департаменту охорони здоров'я, інфекцію діагностували в однієї вагітної жінки.
Автор: Анастасія Кушпіт