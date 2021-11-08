В Індії спалахнув вірус Зіка: хвороба передається комарами
Джерело:India Today
В Індійському штаті Уттар-Прадеш спалахнув вірус Зіка, який переносять комарі. Нині у постраждалих районах проводять інформаційну кампанію.
Лише у місті Канпур станом на 8 листопада зареєстрували 89 випадків зараження. Нещодавно перший випадок зараження вірусом Зіка зафіксували й у місті Каннаудж – хворобу підтвердили у 45-річного чоловіка з села Касамау.
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Спалах інфекції розпочався з табору авіабази Канпур Чакері. Всі люди, які контактували з першим інфікованим, заразилися вірусом Зіка
Міністр охорони здоров'я Індії Джай Пратап Сінгх заявив, що влада відреагувала оперативно для зупинки поширення вірусу.
Департамент охорони здоров’я перебуває в бойовій готовності та вживаються необхідні заходи щодо обмеження вірусу в ураженому регіоні,
– заявив міністр.
Вірус Зіка – що це?
- легкий головний біль,
- плямистий висип,
- нетривалу гарячку без виразної інтоксикації,
- нездужання, кон'юнктивіт,
- біль у суглобах.
Що відомо про стан хворих
- У більшості пацієнтів хвороба протікає безсимптомно, але серед інфікованих багато молодих людей. Так, Серед пацієнтів у віці від 4 до 20 років виявили вже 19 випадків зараження.
- За даними департаменту охорони здоров'я, інфекцію діагностували в однієї вагітної жінки.