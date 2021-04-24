В Індії рекордна кількість інфікованих

За останню добу коронавірус діагностували у 346 786 жителів Індії. Від ускладнень хвороби померло 2 624 пацієнти, що також стало рекордним показником.

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23 квітня в Індії зафіксували понад 332 тисяч випадків зараження, а днем раніше – понад 314 тисяч, тобто темпи поширення інфекції зростають і є найвищими у світі уже третю добу поспіль.

Через велику кількість нових пацієнтів лікарні Індії зіткнулися з нестачею кисню, ліжок і ліків.

Уряд Індії залучив військові літаки і поїзди, щоб доставляти кисень з віддалених куточків країни в столицю Делі.

За ніч через брак кисню лише в Делі померли 25 людей

В Делі повідомили про смерть 25 людей впродовж останньої ночі. Причиною смерті стала нестача медичного кисню.

Уряд виділив нам 3,5 метричних тонни кисню. Поставки повинні були доставити нам до 5 години вечора, але вони були доставлені близько півночі. На той час 25 пацієнтів померли,

– повідомили працівники лікарні.

Лікарня Джайпура-друга лікарня в місті, яка сьогодні вранці відправила сигнал тривоги через брак кисню.

Раніше лікарня Мулчанд звернулася за терміновою допомогою до індійської влади. У закладі 130 пацієнтів з коронавірусом перебувають на апараті життєзабезпечення.