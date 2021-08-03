Перший випадок: три штами

Перша жінка, 61-річна лікарка з Делі, вперше захворіла на коронавірус в серпні 2020 року, перебіг хвороби був безсимптомним.

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Вже у квітні 2021 в неї трапилася реінфекція, це сталося невдовзі після отримання двох доз вакцини, цього разу у неї була підвищена температура, м'язові болі та гострий біль в животі.

Третій раз позитивний ПЛР-тест жінка отримала менше ніж через місяць, і їй потрібна була госпіталізація з кашлем і важкою задишкою. Секвенування геному вірусу показало, що другий раз жінка була інфікована варіантом альфа (Британським), а третій раз – варіантом дельта (Індійським).

Другий випадок: кожна наступна реінфекція – важчий перебіг

Другий випадок зафіксували в Мумбаї у жінки 26 років, яка працює лікарем у госпіталі для лікування пацієнтів з COVID-19.

вперше вона заразилася в червні 2020 року;

вдруге – в травні 2021 року, незабаром після отримання двох доз вакцини;

третій раз коронавірусна інфекція була підтверджена у неї в липні.

Як і її колега з Делі, на цей раз лікар переносила інфекцію значно важче, їй потрібна була госпіталізація. Вона також встигла заразити своїх близьких.

Цей випадок на цей час не можна вважати достовірно підтвердженим. Зразки вірусів зібрані для секвенування геному.

Раніше науковці оцінювали ризик повторного зараження у невакцинованих людей, виявилося, що захворіти вдруге можна досить швидко навіть після важкої форми коронавірусу. В особливій групі ризику опинилися курці та люди з захворюваннями легенів.