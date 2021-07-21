Однак офіційно від індійського МОЗ ніяких заяв не було. Водночас ЗМІ з посиланням на джерела в Всеіндійському інституті медичних наук повідомляють, що наразі медики встановлюють усіх контактних людей жертви.

До теми У Китаї людина заразилась пташиним грипом H10N3

Що відомо про випадок

Так, 2 липня дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем.

Ми думали, що хлопчик захворів на COVID-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом "пташиного" або "курячого" грипу",

– пише джерело.

Пташиний грип H10N3 – що це? Це низькопатогенний і відносно менш небезпечний штам вірусу у домашньої птиці. У NHC заявили, що ризик його поширення у великих масштабах "дуже низький".

Наразі медики встановлюють всіх людей, які контактували з дитиною.

Зверніть увагу! Раніше в Індії не фіксували жодного офіційно зафіксованого випадку смерті через це захворювання.