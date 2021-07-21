Однак офіційно від індійського МОЗ ніяких заяв не було. Водночас ЗМІ з посиланням на джерела в Всеіндійському інституті медичних наук повідомляють, що наразі медики встановлюють усіх контактних людей жертви.
До теми У Китаї людина заразилась пташиним грипом H10N3
Що відомо про випадок
Так, 2 липня дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем.
Ми думали, що хлопчик захворів на COVID-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом "пташиного" або "курячого" грипу",
– пише джерело.
Пташиний грип H10N3 – що це?
Це низькопатогенний і відносно менш небезпечний штам вірусу у домашньої птиці. У NHC заявили, що ризик його поширення у великих масштабах "дуже низький".
Наразі медики встановлюють всіх людей, які контактували з дитиною.