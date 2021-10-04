В Індії виплатять понад 600 доларів за кожну смерть від коронавірусу

В Індії Верховний суд постановив виплатити 674 доларів компенсації за кожну смерть внаслідок коронавірус. Рішення ухвалили відповідно до закону про ліквідацію наслідків стихійних лих.

В Індії офіційно зареєстровано понад 447 тисяч смертей від ускладнень коронавірусу. Тобто компенсація становить понад 300 мільйонів доларів.

До теми Перші таблетки проти коронавірусу готові: вони знижують ризики смертності на 50%

Неофіційно – жертв більше

До слова, експерти вважають, що в Індії могли померти від COVID-19 до 10 разів більше людей, тобто близько 4 мільйонів людей.

Вони прийшли до таких оцінок після вивчення надлишкової смертності – показника того, на скільки людей помирає більше, ніж можна було б очікувати, у порівнянні з попередніми декількома роками.

Як виплачуватимуть компенсації

Суддя заявив, що найближчі родичі померлої людини повинні подати заяву на виплату компенсації та отримати гроші протягом місяця.

Компенсацію виплатять, якщо причина смерті буде вказана як COVID-19. Гроші повинні виділити з бюджету штату, однак вже щонайменше 2 штати заявили, що це для них додаткове навантаження, тому було б краще, аби кошти надав федеральний уряд.

Що відомо про закон стихійних лих

Закон про ліквідацію наслідків стихійних лих ухвалили у 2005 році. Він передбачає підготовку стратегій пом'якшення наслідків та компенсацію за втрачені життя, травми і пошкоджене майно.

Відповідно до закону, сім'ям людей, які загинули в результаті стихійного лиха, повинна бути виплачена грошова допомога в розмірі 540 доларів.

Статистика коронавірусу в Індії