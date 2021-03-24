В Індії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією

Нині в Індії сплеск захворюваності на коронавірус. У зразках, зібраних у 18 штатах країни, зафіксували нову подвійну варіацію коронавірусу.

Вчені проаналізували понад 10 тисяч зразків. Окрім нового подвійного штаму, в країні зафіксували 736 випадків зараження "британським" штамом, 34 – "південноафриканським" і 1 – "бразильським".

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Уряд заявив, що аналіз зразків, зібраних в західному штаті Індії Махараштра, показує "збільшення частки зразків з мутаціями E484Q і L452R" в порівнянні з груднем минулого року.

Аналіз зразків з Махараштри показав, що, в порівнянні з груднем 2020 року, збільшилася частка зразків з мутаціями E484Q і L452R. Ці мутації були виявлені приблизно в 15 – 20% зразків і не відповідають будь-яким раніше перерахованим різновидам, які викликають стурбованість,

– йдеться в заяві у твіттері МОЗ Індії.

У МОЗ Індії пояснили, що такі подвійні мутації дають змогу вірусу переховуватись від імунітету. Також вони можуть мати підвищену інфекційність.

Але разом з тим у відомстві заперечують, що зростання захворюваності в Індії пов'язане з цими мутаціями. Тому що "вони не були виявлені в кількості, достатній для встановлення прямого зв'язку або пояснення швидкого збільшення випадків захворювання в деяких штатах".

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