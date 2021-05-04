Впродовж останніх місяців кількість хворих в країні різко зросла. Водночас смертність від коронавірусу перевищила 220 тисяч випадків. 

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Ситуація в країні може погіршуватися

Декан Школи громадського здоров'я Браунського університету США Ашиш Джа заявив, що ситуація в країні впродовж найближчих днів може бути дуже поганою. Він закликав уряд Індії вдатися до "класичних" методів боротьби з COVID-19.

Мовиться про точковий карантин, тестування, носіння масок та уникнення великих скупчень людей.

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Однією з причин стрімкого поширення коронавірусу в країні є новий штам, який ще називають "індійським". 

COVID-19 в Індії: коротко

  • В Індії стрімка захворюваність на коронавірус спричинила колапс медичної системи.
  • Через це чимало країн вже закрили кордони з Індією. 
  • У ВООЗ заявили, що спалах COVID-19 в країні спричинили масові зібрання, низький рівень вакцинації та поширення заразних штамів вірусу.