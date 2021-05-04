В Індії кількість випадків захворювання на COVID-19 перевищила 20 мільйонів

В Індії від початку пандемії COVID-19 кількість хворих перевищила 20 мільйонів. Показник стрімко збільшується на тлі дефіциту місць у лікарнях, а також браку ліків і кисню.

Впродовж останніх місяців кількість хворих в країні різко зросла. Водночас смертність від коронавірусу перевищила 220 тисяч випадків.

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Ситуація в країні може погіршуватися

Декан Школи громадського здоров'я Браунського університету США Ашиш Джа заявив, що ситуація в країні впродовж найближчих днів може бути дуже поганою. Він закликав уряд Індії вдатися до "класичних" методів боротьби з COVID-19.

Мовиться про точковий карантин, тестування, носіння масок та уникнення великих скупчень людей.

Кабмін ухвалив рішення обмежити в'їзд громадянам з Індії в Україну, а також тим особам, які перебували на її території. Обмеження почали діяти з 2 травня.

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Однією з причин стрімкого поширення коронавірусу в країні є новий штам, який ще називають "індійським".

COVID-19 в Індії: коротко