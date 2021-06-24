Всього в штаті зареєстрували ще 4 випадки інфікування штамом Дельта Плюс. Ці хворі були вакциновані та одужали.

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На цю мить в штаті виявлено п'ять випадків варіанту Delta-Plus, з них один пацієнт помер. Держава розробляє план виходу з ситуації,

– заявив міністр штату Вішвас Саранг.

Зразки були зібрані ще в травні для виявлення хвороби. Згідно з інформацією, вони пізніше дали позитивний результат на варіант Дельта Плюс.

Зауважимо, що новий штам Дельта Плюс вже зареєстрували в 10 країнах світу: Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії. Але поки що невідомо, наскільки він небезпечний.

Штам Дельта: що відомо

Джерело: МОЗ України

Загалом цей штам коронавірусу виявили вже в більш ніж 90 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Результати аналізу вчених з Оксфордського університету свідчать, що вакцини Pfizer і AstraZeneca, забезпечують більш ніж 90% захисту від госпіталізації внаслідок зараження Дельта-варіантом.

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