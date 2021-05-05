В Індії зафіксували рекорд смертності від коронавірусу

За минулу добу, 3 травня, в Індії було зареєстровано рекордно високу кількість смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом, – 3780.

За минулу добу в Індії кількість інфікованих на коронавірус зросла на 382 315. Також у ВООЗ повідомили, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії.

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За даними ВООЗ, за минулий тиждень на Індію припала майже половина нових випадків COVID у всьому світі (46%), а також 25% всіх смертей від пандемії.

Попередній антирекорд смертності від COVID-19 в Індії був встановлений всього 2 травня.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом росла до 20 мільйонів. Медичні експерти вважають, що фактичні цифри можуть бути в 5-10 разів вище, ніж офіційні дані.

З початку епідемії в Індії померло 226 188 людей, понад 16 мільйонів – одужали. Зазначимо, що у країні кілька місяців триватиме дефіцит вакцин від коронавірусу.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До слова, в Індії стрімка захворюваність на коронавірус спричинила колапс медичної системи. Через це чимало країн вже закрили кордони з Індією.

У ВООЗ заявили, що спалах COVID-19 в країні спричинили масові зібрання, низький рівень вакцинації та поширення заразних штамів вірусу.