При цьому понад 2 тисяч людей померли від ускладнень, які були викликані захворювання. Стрибок заражень мукормікозом викликаний також гострою нестачею препарату "Амфотерицин В", який використовується для лікування хворих.
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Найбільше постраждав штат Махараштра, там зафіксували 7 тисяч випадків мукормікозу, що у 2,5 раза перевищує показник на кінці травня. В індійській столиці Делі захворіли 1,2 тисячі людей, а померли 125 пацієнтів.
Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу. Хвороба вражає легені, очі та інші органи.
COVID-19 в Індії: найголовніше
- Ситуація з коронавірусом в Індії стрімко погіршилася навесні 2021 року. Кількість летальних випадків серед заражених у деякі дні сягала понад 4 тисячі. Це призвело не лише до колапсу у медичній системі, але й збою у роботі місцевих крематоріїв.
- Станом на 11 червня в Індії зафіксували близько 30 мільйонів випадків інфікувань коронавірусом. Жертвами хвороби стали понад 363 тисячі громадян країни. (дані РНБО України)
- Саме з Індії поширилась небезпечна мутація SARS-CoV-2 – B.1.617. Так, за даними ВООЗ, індійський штам коронавірусу виявили на щонайменше 53 територіях. Зокрема, у Кенії, Бразилії, Гані та Курачао, Зімбабве, Фінляндії.