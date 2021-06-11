В Індії знову різко зросла кількість хворих на "чорний грибок"

В Індії за три тижні кількість хворих на "чорний грибок", який найчастіше вражає людей, які перехворіли на COVID-19, зросла на 150%. Всього в країні число хворих на мукормікоз перевищило 31 тисячу.

При цьому понад 2 тисяч людей померли від ускладнень, які були викликані захворювання. Стрибок заражень мукормікозом викликаний також гострою нестачею препарату "Амфотерицин В", який використовується для лікування хворих.

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Найбільше постраждав штат Махараштра, там зафіксували 7 тисяч випадків мукормікозу, що у 2,5 раза перевищує показник на кінці травня. В індійській столиці Делі захворіли 1,2 тисячі людей, а померли 125 пацієнтів.

Мукормікоз діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії і впродовж довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.

Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу. Хвороба вражає легені, очі та інші органи.

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