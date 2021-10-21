Темпи вакцинації проти COVID-19 в Індії
В Індії проводиться в середньому 5 мільйонів щеплень за добу. Так, першу дозу вакцини отримали 75% дорослого населення, а 30% країни повністю вакциновані.
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Індія – друга країна після Китаю, яка зробила мільярд щеплень вакцини проти коронавірусу,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що 7 із 28 штатів вакцинували першою дозою 100% дорослого населення. Зокрема, більшість жителів країни були щеплені вакциною Astrazeneca.
Також в Індії щепити вітчизняним препаратом Bharat Biotech, однак він не отримав схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Яка ситуація з коронавірусом в Індії
- Станом на 21 жовтня в країні виявили більше ніж 34 мільйони хворих на коронавірус, з них понад 452 тисячі – летальні.
- В Індії Верховний суд постановив виплатити 674 доларів компенсації за кожну смерть внаслідок коронавірус. Рішення ухвалили відповідно до закону про ліквідацію наслідків стихійних лих. Загалом сума компенсації становить понад 300 мільйонів доларів.
- До слова, критичною ситуація з коронавірусом в Індії була на весні. Щодня у країні реєстрували десятки тисяч хворих і тисячі смертей.