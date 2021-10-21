Темпи вакцинації проти COVID-19 в Індії

В Індії проводиться в середньому 5 мільйонів щеплень за добу. Так, першу дозу вакцини отримали 75% дорослого населення, а 30% країни повністю вакциновані.

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Індія – друга країна після Китаю, яка зробила мільярд щеплень вакцини проти коронавірусу,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що 7 із 28 штатів вакцинували першою дозою 100% дорослого населення. Зокрема, більшість жителів країни були щеплені вакциною Astrazeneca.

Також в Індії щепити вітчизняним препаратом Bharat Biotech, однак він не отримав схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).