Зараз в Індії одна з найгірших ситуацій з коронавірусом у світі. Тим часом поліція Махараштри викрила фабрику, яка виготовляла матраци з використаних захисних масок.

Так, у районі міста Джалгаон працівники фабрики просто набивали матраци брудними викинутими медичними масками. Про використання бавовни або будь-яких інших матеріалів навіть не йдеться.

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На території фабрики правоохоронці виявили гори використаних масок. Згідно з правилами знайдені вироби спалили. А проти власника фабрики вже порушили справу.



В Індії робили матраци з використаних масок / Фото India Today



Правоохоронці спалили знайдені відходи / Фото India Today

Журналісти видання зазначили, що обсяги виробництва медичних масок в Індії від початку пандемії дуже зросли. Разом з тим збільшилося й навантаження на систему управління відходами.

Лише за період від червня по вересень 2020 року у зв'язку з коронавірусом утилізували понад 18 тисяч тонн біомедичних відходів, зокрема, рукавичок та масок для обличчя.

Ситуація з коронавірусом в Індії: