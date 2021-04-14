Індійська фабрика набивала матраци брудними медичними масками: фото
Зараз в Індії одна з найгірших ситуацій з коронавірусом у світі. Тим часом поліція Махараштри викрила фабрику, яка виготовляла матраци з використаних захисних масок.
Джерело:India Today
Так, у районі міста Джалгаон працівники фабрики просто набивали матраци брудними викинутими медичними масками. Про використання бавовни або будь-яких інших матеріалів навіть не йдеться.
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На території фабрики правоохоронці виявили гори використаних масок. Згідно з правилами знайдені вироби спалили. А проти власника фабрики вже порушили справу.
В Індії робили матраци з використаних масок / Фото India Today
Правоохоронці спалили знайдені відходи / Фото India Today
Журналісти видання зазначили, що обсяги виробництва медичних масок в Індії від початку пандемії дуже зросли. Разом з тим збільшилося й навантаження на систему управління відходами.
Лише за період від червня по вересень 2020 року у зв'язку з коронавірусом утилізували понад 18 тисяч тонн біомедичних відходів, зокрема, рукавичок та масок для обличчя.
Ситуація з коронавірусом в Індії:
- Індія переживає важкі часи через COVID-19. 11 березня країна повідомила про 1,68 мільйона нових випадків зараження за добу.
- 12 квітня в країні зафіксували більше ніж 100 000 нових хворих. 14 квітня в країні повідомили про 89 253 нових хворих.
- Наразі кожен шостий випадок зараження коронавірусом у світі реєструється в Індії.
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