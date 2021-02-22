Президент України Володимир Зеленський заявляє про високу якість вакцини від COVID-19 індійського виробництва Covishield. Наразі тривають переговори щодо її постачання в Україну.

Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю українським телеканалам у понеділок, що вакцина Covishield виробництва Serum Institute India є однією з найкращих на сьогодні вакцин.

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Він також уточнив, що перша партія вакцини, яку буде поставлено в Україну, буде виробництва компанії AstraZeneca.

"Ми вже говоримо про дві вакцини, на яких ми ставимо перші пріоритети: це була Pfizer і AstraZeneca. Зараз ми говоримо про AstraZeneca... ми говоримо про першу партію саме AstraZeneca. Але окремо в Індії ми спілкуємося ще про одну вакцину", – пояснив Зеленський.

Що відомо про вакцину Covishield

Інформація взята з BBC

Вакцина Oxford-AstraZeneca виробляється Інститутом сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільшим у світі виробником вакцин. Інститут виробляє більше 50 мільйон доз на місяць.

Вакцина Covishield створена з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, однак не може викликати хворобу.

Як вводять вакцину Covishield

Вакцина Covishield вводиться двома дозами з інтервалом від 4 до 12 тижнів. Препарат можна безпечно зберігати за температури від 2°C до 8°C, приблизно такій же, що й в звичайному холодильнику. Тому вакцину можна безпосередньо доставляти в будь-які медичні установи, наприклад, у кабінети лікарів.

Які протипоказання вакцини Covishield

За даними Інституту сироватки, вакцина Covishield "не може захистити всіх". Відтак є перелік випадків, коли препарат може бути протипоказаний:

якщо у вас коли-небудь була важка алергічна реакція (анафілаксія) після прийому будь-яких ліків, їжі, інших вакцин або інгредієнтів, з яких складається Covishield;

якщо у вас жар;

якщо у вас порушене згортання крові або ви вживаєте антикоагулянти;

якщо у вас ослаблений імунітет або ви вживаєте ліки, які впливають на вашу імунну систему;

якщо ви вагітні або плануєте завагітніти;

якщо ви годуєте грудьми;

якщо ви отримали іншу вакцину проти коронавірусу.

Вакцинація в Україні: що відомо



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу