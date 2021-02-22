Індійська вакцина Covishield: Зеленський вважає її однією з найкращих
Президент України Володимир Зеленський заявляє про високу якість вакцини від COVID-19 індійського виробництва Covishield. Наразі тривають переговори щодо її постачання в Україну.
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю українським телеканалам у понеділок, що вакцина Covishield виробництва Serum Institute India є однією з найкращих на сьогодні вакцин.
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Він також уточнив, що перша партія вакцини, яку буде поставлено в Україну, буде виробництва компанії AstraZeneca.
"Ми вже говоримо про дві вакцини, на яких ми ставимо перші пріоритети: це була Pfizer і AstraZeneca. Зараз ми говоримо про AstraZeneca... ми говоримо про першу партію саме AstraZeneca. Але окремо в Індії ми спілкуємося ще про одну вакцину", – пояснив Зеленський.
Що відомо про вакцину Covishield
Інформація взята з BBC
Вакцина Oxford-AstraZeneca виробляється Інститутом сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільшим у світі виробником вакцин. Інститут виробляє більше 50 мільйон доз на місяць.
Вакцина Covishield створена з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, однак не може викликати хворобу.
Як вводять вакцину Covishield
Вакцина Covishield вводиться двома дозами з інтервалом від 4 до 12 тижнів. Препарат можна безпечно зберігати за температури від 2°C до 8°C, приблизно такій же, що й в звичайному холодильнику. Тому вакцину можна безпосередньо доставляти в будь-які медичні установи, наприклад, у кабінети лікарів.
Які протипоказання вакцини Covishield
За даними Інституту сироватки, вакцина Covishield "не може захистити всіх". Відтак є перелік випадків, коли препарат може бути протипоказаний:
- якщо у вас коли-небудь була важка алергічна реакція (анафілаксія) після прийому будь-яких ліків, їжі, інших вакцин або інгредієнтів, з яких складається Covishield;
- якщо у вас жар;
- якщо у вас порушене згортання крові або ви вживаєте антикоагулянти;
- якщо у вас ослаблений імунітет або ви вживаєте ліки, які впливають на вашу імунну систему;
- якщо ви вагітні або плануєте завагітніти;
- якщо ви годуєте грудьми;
- якщо ви отримали іншу вакцину проти коронавірусу.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Глава МОЗ Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу AstraZeneca та привезти першу партію особисто.
- Очільник МОЗ Максим Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України.
- Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.
- Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.
- Володимир Зеленський готовий вакцинуватися одним із перших, щоб довести українцями безпечність щеплень.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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