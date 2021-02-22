Індійська вакцина Covishield: Зеленський вважає її однією з найкращих

Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський заявляє про високу якість вакцини від COVID-19 індійського виробництва Covishield. Наразі тривають переговори щодо її постачання в Україну.
Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю українським телеканалам у понеділок, що вакцина Covishield виробництва Serum Institute India є однією з найкращих на сьогодні вакцин.
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Він також уточнив, що перша партія вакцини, яку буде поставлено в Україну, буде виробництва компанії AstraZeneca.
"Ми вже говоримо про дві вакцини, на яких ми ставимо перші пріоритети: це була Pfizer і AstraZeneca. Зараз ми говоримо про AstraZeneca... ми говоримо про першу партію саме AstraZeneca. Але окремо в Індії ми спілкуємося ще про одну вакцину", – пояснив Зеленський.
Інформація взята з BBC
Вакцина Oxford-AstraZeneca виробляється Інститутом сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільшим у світі виробником вакцин. Інститут виробляє більше 50 мільйон доз на місяць.
Вакцина Covishield створена з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, однак не може викликати хворобу.
Вакцина Covishield вводиться двома дозами з інтервалом від 4 до 12 тижнів. Препарат можна безпечно зберігати за температури від 2°C до 8°C, приблизно такій же, що й в звичайному холодильнику. Тому вакцину можна безпосередньо доставляти в будь-які медичні установи, наприклад, у кабінети лікарів.
За даними Інституту сироватки, вакцина Covishield "не може захистити всіх". Відтак є перелік випадків, коли препарат може бути протипоказаний:
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу