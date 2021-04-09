В Офісі Президента незадоволені темпами вакцинації від коронавірусу. Також невдоволені і в Кабінеті Міністрів України.

Таке відчуття є загальним. Про це в ефірі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

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"Це пов'язано з тим, що індійські постачальники не виконали свої зобов'язання через рішення національного Уряду про заборону експорту вакцин", – зазначив Немчінов.

Коли темпи вакцинації покращаться

Натомість покращення темпів вакцинації, як відзначив міністр, очікують після:

отримання перших вакцин у рамках ініціативи COVAX;

підписання великого контракту із Pfizer на 10 мільйонів доз вакцин.

Договір фактично має повністю перекрити другий, третій та частину четвертого етапів вакцинації. Паралельно для покращення темпів, як сказав Немчінов, розглядають й інші варіанти.

"Але, як ви знаєте, питання вакцинної дипломатії досить конфіденційне. Поки не підписані контракти – рано говорити", – сказав міністр Кабміну.

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Також Немчінов заявив про свою готовність вакцинуватись, не принципово яким саме препаратом. Наразі він очікує на свою чергу.

Коротко про вакцинацію в Україні

В Україні від початку пандемії коронавірусу щепили понад 350 тисяч людей.

Повністю пройшли етап вакцинації, тобто отримали 2 дози вакцини, лише 5 осіб.

В Офісі Президента заявили, що надалі вакцинація піде за тим планом, який окреслило Міністерство охорони здоров'я.

Зауважимо, що за перший місяць вакцинували лише 250 тисяч осіб – це лише 1%.



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