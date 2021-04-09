Індійські постачальники не виконали зобов'язання: у Кабміні незадоволені процесом вакцинації

Джерело:24 канал
В Офісі Президента незадоволені темпами вакцинації від коронавірусу. Також невдоволені і в Кабінеті Міністрів України.
Таке відчуття є загальним. Про це в ефірі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
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"Це пов'язано з тим, що індійські постачальники не виконали свої зобов'язання через рішення національного Уряду про заборону експорту вакцин", – зазначив Немчінов.
Натомість покращення темпів вакцинації, як відзначив міністр, очікують після:
Договір фактично має повністю перекрити другий, третій та частину четвертого етапів вакцинації. Паралельно для покращення темпів, як сказав Немчінов, розглядають й інші варіанти.
"Але, як ви знаєте, питання вакцинної дипломатії досить конфіденційне. Поки не підписані контракти – рано говорити", – сказав міністр Кабміну.
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Також Немчінов заявив про свою готовність вакцинуватись, не принципово яким саме препаратом. Наразі він очікує на свою чергу.