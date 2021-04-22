"Індійський" штам коронавірусу: лікарі назвали симптоми

Лікарі назвали симптоми "індійського" штаму коронавірусу, який ще називають "подвійним мутантом".

"Індійський" штам коронавірусу містить у собі відразу дві мутації, які допомагають йому кріпитися до клітин. Через це новий штам краще ухиляється від імунної відповідь організму.

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Лікарі повідомили, що різновид захворювання дуже швидко поширюється в Індії. Нове дослідження показує, що особливо "індійський" штам небезпечний для дітей і молодих людей, а симптоми відрізняються від класичних проявів коронавірусу.

Смертність від нового штаму відносно невисока, але коронавірус здатний викликати у молодих людей дуже важкі стани і госпіталізація стає обов'язковою.

Професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтман повідомив, що дослідження ще тривають, однак вже відомо, що цей штам вірусу більш небезпечний, ніж початковий варіант захворювання.

Індійський варіант має мутації, які дозволяють йому вислизати від кращих нейтралізуючих тіл,

– наголосив Денні Альтман.

"Індійський" штам коронавірусу: симптоми

Нудота,

Біль у животі,

Порушення слуху,

Блювота,

Діарея,

Кашель,

Прояви на шкірі та в області рота.

До слова, в Індії впродовж останньої доби виявили понад 314 тисяч хворих на COVID-19, що є найбільшим показником у світі від початку пандемії. Внаслідок швидких темпів поширення коронавірусної хвороби в Індії критично не вистачає ліжок та медичного кисню.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу